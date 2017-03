Ankara, segretario di Stato Usa Tillerson incontra Erdogan

Viaggio del segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ad Ankara per la sua prima visita in Turchia, in cui incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Al centro dei colloqui ci sarà la lotta all'Isis e, in particolare, l'operazione per strappargli la roccaforte di Raqqa, cui la Turchia vuole partecipare, chiedendo però l'esclusione dei curdi-siriani del Pyd, finora saldamente appoggiati dagli Usa.