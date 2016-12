Ankara:espulsi 700 foreign fighters

La Turchia ha espulso quest'anno oltre 700 sospetti "foreign fighters" che cercavano di entrare in Siria. Lo ha riferito il capo dell'Ufficio stampa del premier turco Ahmet Davutoglu. In tutto il 2014 i presunti aspiranti jihadisti stranieri intercettati erano stati 520. Dall'inizio della guerra in Siria nel 2011 sono più di 1.800.