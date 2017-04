Durante le autopsie, che sono state filmate, sono stati prelevati diversi campioni per ulteriori esami da parte degli esperti turchi e internazionali. Secondo un rapporto preliminare del team di scienziati inviati da Ankara alla frontiera con la Siria per assistere i feriti, almeno uno degli agenti usati nell'attacco sarebbe gas cloro. I risultati, frutto di test effettuati su una trentina di feriti, sono già stati inviati al Consiglio di sicurezza dell'Onu.



Israele: "Attacchi ordinati da Assad" - "I due attacchi avvenuti a Idlib, in Siria, quello chimico omicida sui civili e quello all'ospedale locale, sono stati condotti su ordine diretto e dietro progettazione del presidente siriano Bashar al-Assad, mediante aerei da combattimento siriani". Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliana, Avigdor Lieberman.



Damasco: "Non usiamo arci chimiche" - L'esercito siriano, da parte sua, garantisce per bocca del ministro degli Esteri, Walid Muallem, che "non usa e non userà mai" armi chimiche "contro il nostro popolo, contro i nostri bambini, neppure contro i terroristi che hanno ucciso la nostra gente".



I russi: "Presto per trarre conclusioni" - Per Mosca, in ogni caso, le accuse degli Stati Uniti "non sono basate su informazioni obiettive". A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ricordando che un simile attacco può portare benefici "solo all'opposizione, ai terroristi e ai loro complici. Ci sono forze che si stanno preparando per delegittimare la leadership legittima della Repubblica araba siriana, e ci sono forze del terrorismo e e di coloro che sostengono i terroristi". Peskov ha quindi sottolineato che "c'è bisogno di scambiare informazioni, è necessario confrontare le informazioni disponibili. Le conclusioni si possono trarre solo dopo questo, non prima".



La Francia: "Assad criminale di guerra" - Tra chi condanna senza appello il regime di Damasco c'è invece Parigi, che vuole ottenere una risoluzione Onu di condanna per l'attacco chimico. E il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, garantisce che "verrà un giorno in cui la giustizia internazionale si pronuncerà su Bashar al Assad che massacra il suo popolo. Questi crimini non resteranno impuniti. Ci sono delle indagini e delle commissioni delle Nazioni unite. Avrà un processo come criminale di guerra".



Putin: "Inaccettabile accusare qualcuno senza un'inchiesta" - Il presidente russo Vladimir Putin prosegue nella sua difesa del presidente siriano Assad. In una conversazione telefonica con il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che "è inaccettabile accusare qualcuno per il presunto attacco chimico nella regione siriana di Idlib finché non viene condotta una indagine internazionale completa e imparziale".



L'Unicef: almeno 546 i feriti - Almeno 27 bambini, secondo l'Unicef, sono stati uccisi nel corso dell'attacco a Idlib; altre 546 persone, fra le quali molti bambini, sono rimaste ferite, e ci si aspetta un aumento del numero delle vittime. "Non possiamo permettere che l'uccisione di bambini in Siria continui", ha dichiarato Geert Cappelaere, Direttore regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa dell'Unicef. "Tutte le parti in conflitto, e chiunque abbia potere sulle stesse, devono porre immediatamente fine a questo orrore" ha aggiunto.