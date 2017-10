Angelina Jolie, arruolata come spia per catturare signore della guerra ugandese

Potrebbe essere la trama di uno dei tanti film che la vedono come protagonista, ma questa volta è tutto reale. La popolare attrice Angelina Jolie era pronta a tendere una trappola romantica a Joseph Kony , sanguinario signore della guerra ugandese, che nel 2005 fu condannato per crimini di guerra dalla Corte penale internazionale. La rivelazione emerge dalle email scambiate fra la diva hollywoodiana e Luis Moreno Ocampo, il procuratore generale del tribunale de L'Aia.

Secondo la documentazione ottenuta dal sito investigativo francese Mediapart e visionata dal Sunday Times, nel 2012 Moreno Ocampo era intenzionato ad arruolare la Jolie per organizzare una "trappola al miele" ai danni di Kony, capo dell'Esercito di Resistenza del Signore, una milizia cristiana ugandese responsabile di uccisione, stupri e arruolamento di bambini-soldato. Il procuratore, in una mail, scrive che l'attrice "ha avuto l'idea di invitare Kony a cena e poi arrestarlo".



Al piano avrebbe dovuto prendere parte anche Brad Pitt, allora marito della Jolie. "Brad ci sostiene - assicura l'attrice in una mail -. Discutiamo la logistica. Tanti baci". L'obiettivo era aggregare Angelina e suo marito alle truppe speciali americane che davano la caccia a Kony. L'operazione non sembra essere andata in porto ma la Jolie era pronta ad incastrare il signore della guerra ugandese.