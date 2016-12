Angela Merkel diventa un'emoticon, grazie alla sua tipica posa con le mani giunte

La posa pragmatica di Angela Merkel è ormai diventato il suo marchio di fabbrica, tanto da essere utilizzato nell'ultima campagna elettorale: un gigantesco manifesto raffigurante le mani della Cancelliera in posa "a diamante", e sul retro la scritta: "La Germania è in buone mani". Il megacartellone (2400 metri quadrati: pare, il più grande mai realizzato per una campagna elettorale tedesca) non poteva certo passare inosservato, di fianco alla stazione centrale di Berlino e con la Cancelleria e il Reichstag visibili a poca distanza.