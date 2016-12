Angela, foto segnaletica super hot

09:35 - E' ormai famosa per essere la più bella e sexy detenuta d'America. Effettivamente la foto, seppur segnaletica, sembra davvero confermare il tutto. Angela Coates, modella famosa, prima del suo arresto, per essere stata più volte sulle copertine patinate di alcuni magazine, si sfoga su Twitter, affermando di essere stata arrestata ingiustamente e di pagare solo per la sua bellezza.

"Amo il mio cane e i cartoni Disney, sono una brava ragazza ma pago per la mia bellezza", dice Angela, i cui fan sul web crescono ogni giorno, affermando di essere pronti a lasciare moglie e figli per lei. La foto, per quanto segnaletica e quindi non posata, è davvero notevole.