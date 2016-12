Ancora sparatorie negli Stati Uniti Fuoco a Detroit e Philadelphia

Dopo la strage di Charleston non si fermano le sparatorie negli Stati Uniti. A Detroit, durante una festa in strada a cui partecipavano 400 persone, un uomo ha fatto fuoco uccidendo una persona e ferendone altre 9. E a un'altra festa in strada, a Philadelphia, sette persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite. Un uomo ha sparato a caso, colpendo chiunque gli capitava a tiro.