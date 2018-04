Ancora scontri nella Striscia di Gaza, un morto e centinaia di feriti tra i manifestanti

Ancora scontri nella Striscia di Gaza, centinaia i feriti Afp 1 di 22 Afp 2 di 22 Afp 3 di 22 Afp 4 di 22 Afp 5 di 22 Afp 6 di 22 Afp 7 di 22 Afp 8 di 22 Afp 9 di 22 Afp 10 di 22 Afp 11 di 22 Afp 12 di 22 Afp 13 di 22 Afp 14 di 22 Afp 15 di 22 Afp 16 di 22 Afp 17 di 22 Afp 18 di 22 Afp 19 di 22 Afp 20 di 22 Afp 21 di 22 Afp 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra le persone rimaste coinvolte negli scontri figurano anche alcuni giornalisti e membri dello staff medico. Sono migliaia le persone radunatesi alla barriera in quello che è il terzo venerdì di scontri consecutivo.



"Non lasciatevi ingannare dalla cortina fumogena e dai civili. Le cosiddette dimostrazioni non sono null'altro che un altro tentativo di Hamas di terrorizzare Israele", ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Jonathan Conricus, affermando che le proteste sono "appoggiate dall'Iran".



Vicino a Khan Yunis, nel sud del Paese, i manifestanti hanno bruciato le immagini del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che considerano "amico di Israele".



La data ufficiale della fine delle proteste è stata fissata per il 15 maggio, che per i palestinesi corrisponde al giorno della "Nakba" ("catastrofe"), per commemorare gli oltre 700mila fuggiti o espulsi durante la guerra del 1948 che ha sancito la creazione dello Stato Ebraico.