Ancora proteste contro Trump, 200 arresti a Los Angeles

Circa 200 persone sono state arrestate a Los Angeles nella terza notte consecutiva di proteste contro l'elezione di Donald Trump alla presidenza Usa. In tremila hanno marciato fino alla City Hall nella città californiana, con bandiere americane e cartelli con la scritta "Not my president". Migliaia di persone sono scese in strada anche a New York, in un corteo che si snoda da Union Square fino alla Trump Tower, la residenza del magnate.