Anche Londra costruisce un muro anti-immigrati: la "Grande Muraglia" sorgerà a Calais

Migranti, tutti i muri che dividono l'Europa

Quello annunciato dalla Gran Bretagna a Calais è soltanto l'ultimo dei muri anti-immigrati che dividono l'Europa. Negli ultimi anni sono state progettate e annunciate barriere anche tra Serbia e Ungheria, Austria e Italia, Macedonia e Grecia, Melilla e Marocco, Bulgaria e Turchia, tra zona greca e zona turca di Cipro e tra la Belfast cattolica e quella protestante in Irlanda del Nord. L'investimento richiesto per erigere il muro divisorio ammonterebbe circa a 2,7 milioni di euro. L'importo verrà finanziato dal governo di Londra in base a un accordo con Parigi siglato a marzo 2016.



Sempre a marzo, in occasione di un vertice franco-britannico, la Gran Bretagna aveva accordato alla Francia un aumento degli aiuti di 20 milioni di euro per gestire la crisi dei migranti nella "giungla" di Calais.