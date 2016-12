Anche in Tennessee e Mississippi monta il no alla bandiera sudista

Non si placa la polemica contro i simboli sudisti, negli Stati Uniti. La contestazione era nata dopo la strage di Charleston, per cui il giovane suprematista bianco Dylann Roof è accusato di aver assassinato nove persone, con l'obiettivo di scatenare una guerra razziale. Il presunto autore della strage aveva infatti sfoggiato, in numerosi scatti, la bandiera confederata: simbolo scelto nel 1861 dai sette stati che tentarono di separarsi dalla Federazione americana, per evitare l'abolizione della schiavitù. Philip Gunn, speaker della Camera dei Rappresentanti del Mississippi, si spinge a definirla "offensiva", e chiede che venga rimossa dal vessillo che rappresenta lo Stato.