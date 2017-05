Anche i media contro Trump: "Attacco a noi è attacco agli americani"

Dopo il nuovo attacco ai media da parte del presidente Usa, Donald Trump, puntuale è arrivata la replica. "Siamo qui per celebrare la libertà di stampa e il buon giornalismo, non la presidenza", ha detto Jeff Mason, presidente dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, aprendo la cena disertata da Trump. "Non siamo fake news, e non siamo il nemico del popolo americano. Un attacco a noi è un attacco a tutti gli americani".