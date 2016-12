Ana, eroina in Rete: commuove la ragazza povera che "regala" 50mila $

La sua storia ha fatto furore in rete e lei è diventata l'eroina del momento sui social network e sui siti web. Ana dos Santos Cruz, brasiliana, 23 anni, di San Paolo, stava cercando nella spazzatura per trovare cibo per il suo bambino di tre anni, quando ha visto alcuni assegni in bianco da 52mila dollari. Li ha dati in beneficenza, commuovendo il suo Paese e il mondo intero. Quegli assegni erano infatti donazioni destinate al Barretos Cancer Hospital, e lei li ha portati proprio al direttore della struttura di cura.

E ha spiegato così il suo gesto: "I malati hanno molto più bisogno di me di quei soldi. Non avrei mai potuto tenerli per me, sapendo a chi dovevano andare". La vita della giovane donna, caduta nella povertà più nera dopo che il suo compagno, Mauricio, è finito in prigione, ha avuto una svolta dopo questo gesto. Ana è diventato testimonial pubblicitaria di un importante centro commerciale e ora potrà anche tornare a studiare. E deve ringraziare il suo cuore d'oro.



Sul suo profilo Facebook, i "mi piace" per lei hanno ormai superato il migliaio, e non si contano i messaggi di affetto e di ammirazione. Con complimenti e congratulazioni che arrivano da tutto il mondo.