Amy, 16 anni, in carrozzina per una pillolaGli effetti dell'ecstasy in un video shock

Ha preso una pasticca di ecstasy e la sua vita è cambiata per sempre: ridotta su una sedia a rotelle, da quel maledetto giorno Amy Thomson può fare soltanto movimenti limitati e si esprime a fatica. La triste storia della sedicenne di Glasgow è stata immortalata in un video diffuso online, in cui, con voce strascicata, in carrozzina, dice "Grazie a tutti per il vostro sostegno". Le immagini stono state pubblicate sulla pagina Facebook della madre della teen-ager, Tricia.

E sul social network si possono vedere le foto di come era prima Amy e di come una pillola l'ha trasformata. L'incidente risale a giugno, quando qualcuno diede ad Amy quella pasticca che le ha rovinato la vita: la ragazza si era infatti sentita male ed era finita in coma per due settimane. Adesso per quella brutta faccenda sono stati arrestati un uomo di 33 anni e due donne di 17 e 18: sarebbero loro i responsabili di questa brutta storia.



I genitori di Amy sono fiduciosi e stanno provando tutte le terapie possibili perché la ragazza recuperi le sue funzioni. Ma la strada è difficile. E il filmato è stato pubblicato per mostrare a tutti gli effetti devastanti che un momento di distrazione può causare a chiunque. Anche a una bella ragazza, giovane, carina e vitale come Amy.