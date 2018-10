Amsterdam, la "Ronda di notte" di Rembrandt restaurata in diretta web

Un capolavoro di Rembrandt verrà restaurato in un'operazione live, sotto gli occhi di tutti i visitatori del museo in cui l'opera si trova. L'iniziativa, che riguarda "La Ronda di notte" del maestro olandese, viene proposta dal Rijksmuseum di Amsterdam, prenderà il via a luglio 2019 e, oltre a essere visibile nel museo stesso, potrà essere seguita anche in diretta online grazie a una webcam.