Amnesty: "Regeni torturato come attivisti in mani Stato egiziano"

"Le autorità egiziane si ostinano a negare qualsiasi coinvolgimento nella sparizione e uccisione di Giulio Regeni, ma Amnesty International rivela le similitudini tra i segni di tortura sul suo corpo e quelli sugli attivisti egiziani morti in custodia dello Stato". Lo denuncia la stessa organizzazione. "Si suppone che la sua morte sia stata solo la punta dell'iceberg e possa far parte di una più ampia serie di sparizioni a opera di Nsa e intelligence".

"Secondo le organizzazioni non governative locali, la media delle sparizioni forzate è di tre-quattro al giorno", afferma Amnesty International. "L'Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa) si rende responsabile di rapimenti, torture e sparizioni forzate nel tentativo di incutere paura agli oppositori e spazzare via il dissenso pacifico", prosegue, denunciando "una scia senza precedenti di sparizioni forzate dai primi mesi del 2015". Che definisce una "vera e propria tendenza che vede centinaia di studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi 14enni, sparire nelle mani dello Stato senza lasciare traccia".



L'evidente aumento delle sparizioni forzate risale al marzo 2015, sottolinea Amnesty, ossia alla nomina a ministro dell'Interno di Magdy Abd el-Ghaffar, che in precedenza aveva fatto parte del Servizio per le indagini sulla sicurezza dello stato (Ssi), la famigerata polizia segreta dei tempi di Mubarak, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani: è stata smantellata dopo la rivolta del 2011 per essere rinominata Nsa.