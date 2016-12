Amnesty: egoismo nazioni ricche peggiorerà crisi dei rifugiati

Nel suo rapporto, Amnesty International cita il Canada, esempio di come, con leadership e visione, gli Stati possano favorire il reinsediamento di ampi numeri di rifugiati in un tempo adeguato. Dal novembre 2015 il Canada ha reinsediato quasi 30.000 rifugiati siriani. Un po` più della metà su iniziativa del governo, gli altri 11.000 attraverso sponsorizzazioni private. Alla fine di agosto 2016, erano in corso d`esame altre 18.000 richieste di rifugiati siriani, ospitati principalmente in Giordania, Libano e Turchia.



"I leader del mondo non hanno minimamente accolto un piano per proteggere i 21 milioni di rifugiati. Ma quando le leadership vengono meno, le persone di buona volontà devono aumentare la pressione sui governi perché questi mostrino umanità verso persone la cui unica differenza è di essere state costrette a fuggire dalle loro case", ha concluso Shetty.