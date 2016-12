Amnesty denuncia autorità Egitto

Amnesty International denuncia le autorità egiziane. Secondo la Ong infatti militari a volto coperto hanno fatto irruzione in un centro media a Il Cairo, arrestando i membri dello staff del Mada Foundation for Media Development, e rilasciando le donne solo in seguito. Il vicedirettore di Amnesty per il Medio Oriente e il Nord Africa parla di "un chiaro messaggio: il giornalismo indipendente e le attività della società civile non saranno tollerati".