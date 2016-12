Amnesty: anno buio per diritti umani, verità sulla sulla morte di Regeni

"Il 2015 è stato uno degli anni neri per i diritti umani ". Così il direttore di Amnesty International Italia, Giulio Rufini, sul rapporto 2015-2016 dell'organizzazione umanitaria. C'è stata, addirittura, una marcia indietro: "Non solo non è stato segnato nessun progresso - ha affermato -, ma al contrario sono diminuiti". Parlando del caso Regeni , ha attaccato: " L'Egitto deve dare una risposta chiara all'Italia. Ci accontenteremo solo della verità".

Proprio sul caso Regeni, Rufini precisa: Amnesty International ha lanciato la campagna #veritàpergiulioregeni. Anche il portavoce Riccardo Noury è tornato sull'argomento: "L'Egitto deve dare una risposta chiara all'Italia. Non ci accontenteremo di niente di meno della verità - ha detto -. In quel Paese purtroppo la tortura è una prassi ancora molto utilizzata, le nostre istituzioni non possono accettare risposte posticce. Lotteremo finché non sapremo come è morto Giulio".



Diritti umani in Italia, il decalogo - Ecco i 10 punti del piano di Amnesty per i diritti umani in Italia:



1. garantire la trasparenza delle forze di polizia e introdurre il reato di tortura;



2. fermare il femminicidio e la violenza contro le donne;



3. proteggere i rifugiati, fermare lo sfruttamento, la discriminazione e la criminalizzazione dei migranti;



4. assicurare condizioni dignitose e rispettose dei diritti umani nelle carceri;



5. combattere l'omofobia e la transfobia e garantire tutti i diritti umani alle persone Lgbti;



6. fermare la discriminazione, gli sgomberi forzati e la segregazione etnica dei rom;



7. creare un'istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani;



8. imporre alle aziende italiane il rispetto dei diritti umani;



9. lottare contro la pena di morte nel mondo e promuovere i diritti umani nel rapporto con gli altri Stati;



10. rispettare gli standard internazionali e nazionali sul commercio delle armi.