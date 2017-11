Amnesty accusa il Myanmar: contro Rohingya regime di apartheid

In un nuovo rapporto sulla crisi in corso in Myanmar, Amnesty International ha denunciato che la minoranza musulmana rohingya è intrappolata in un crudele sistema di discriminazione istituzionalizzata e promossa dallo Stato che equivale ad apartheid. Il rapporto indaga la recente ondata di violenza in Myanmar, in cui le forze di sicurezza si sono rese responsabili di uccisioni di rohingya e della fuga di oltre 600mila persone in Bangladesh.