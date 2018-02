Amnesty a Ue: liberate migranti torturati in campi detenzione Libia

A un anno dall'accordo Italia-Libia per fermare i migranti diretti in Europa, migliaia di persone restano intrappolate in campi di detenzione abusivi in Libia, dove la tortura è la norma. "Le persone sono costrette a sopportare torture, detenzione arbitraria, estorsione e condizioni impensabili nei centri del governo libico", denuncia infatti Amnesty International, aggiungendo che "l'Ue deve urgentemente occuparsi della dignità umana".