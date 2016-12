Amministrative in Francia: Le Pen favorita, ma sarà astensione record

10:38 - Sono 43 milioni i francesi chiamati alle urne per il primo turno della "dipartimentali", elezioni amministrative corrispondenti alle provinciali italiane. I sondaggi danno il Front National di Marine Le Pen favorito di un soffio sull'UMP di Nicolas Sarkozy. Staccato al terzo posto il partito socialista che governa il Paese. Per la prima volta gli elettori dovranno votare per un "binomio" di candidati, un uomo e una donna.

Si teme però un'astensione record, oltre metà degli elettori ignorava fino a qualche giorno fa persino che si dovesse votare oggi. Per la prima volta, con una carta dei "cantoni" completamente ridisegnata dalla riforma (sono diventati 2.054 mentre erano un anno fa 4.035), gli elettori dovranno votare per un "binomio" di candidati, un uomo e una donna. Eleggendo 4.108 consiglieri dipartimentali verranno rinnovate gran parte delle assemblee che governano i 101 dipartimenti francesi.



A parte Parigi - dove la funzione di consiglio dipartimentale è assorbita dal consiglio municipale - e la regione di Lione, in situazione analoga dal 1 gennaio, si vota ovunque dalle 8 alle 18. Nelle città principali - fra cui Marsiglia e Bordeaux - le urne chiuderanno alle 19 o alle 20.