Amministrative Francia, Front National avanza ma fallisce l'exploit

22:27 - Nonostante i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative in Francia mostrino un nulla di fatto per l'estrema destra, Marine Le Pen parla di "risultato storico". "Il Front National si pone - ha detto - come grande forza politica. E' la base per le vittorie di domani".

Secondo i leader del partito, il Front National ha totalizzato un punteggio "straordinario", sancendo il suo "radicamento a livello locale". Ma il sigillo simbolico, la conquista della presidenza di un dipartimento, non è arrivata.



Philippot: "Conquistare un dipartimento? Non era nostro obiettivo" - "Conquistare un dipartimento, sapevamo che sarebbe stato molto difficile", ha detto infatti il vicepresidente del Fn, Florian Philippot, secondo cui "non era il nostro obiettivo, era l'obiettivo che ci hanno attribuito alcuni osservatori". La colpa, spiega, è innanzitutto del meccanismo elettorale, che sfavorisce le formazioni indipendenti, ma anche dell'alleanza opportunista messa in atto da Ump e socialisti, per fare barriera contro l'estrema destra.



Le parole baldanzose dei due leader nazionali non bastano però a nascondere lo scoramento dei militanti locali, soprattutto nei due bastioni nel sudest, la Vaucluse e il Gard, dove nel 2012 furono eletti i primi due deputati Fn della Quinta Repubblica, Marion Marechal Le Pen e Gilbert Collard. Nella Vaucluse, il dipartimento di Avignone, il Fn si ferma a 5 cantoni, contro i 9 necessari per conquistare la maggioranza in consiglio e la presidenza, mentre socialisti e coalizione di centrodestra ne conquistano 6 ciascuno.



"Sistemi elettorali fabbricati contro di noi" - "Oggi, questi sistemi elettorali fabbricati contro di noi ci privano della maggioranza che avrebbe dovuto essere nostra, perché siamo di fatto il primo partito della Vaucluse", ha commentato a caldo Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen, non senza promettere poi di "non abbassare mai le braccia quando si tratta di difendere il nostro territorio e il nostro Paese". La giovane deputata ha inoltre annunciato che il partito presenterà ricorso sui risultati di un cantone, l'Orange, in cui ha vinto un'altra formazione d'estrema destra, la Ligue du Sud.