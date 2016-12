Amici Salah: "Si trova a Bruxelles"

Salah Abdeslam, il terrorista degli attacchi di Parigi ancora ricercato, si troverebbe nell'area di Bruxelles da martedì sera. Lo hanno raccontato alla Abc alcuni suoi amici che lui stesso avrebbe contattato via Skype chiedendo aiuto per tornare in Siria. Salah avrebbe confessato agli amici di sentirsi accerchiato. Avrebbe anche detto di essere "dispiaciuto" per non essere riuscito a farsi saltare in aria durante l'attacco di venerdì 13 novembre.