American Airlines, tutti i piloti in ferie per errore: a rischio più di 15mila voli

Più di 15mila voli dell'American Airlines sono a rischio nel periodo tra il 17 e il 31 dicembre. A causare il disguido un problema tecnico nel sistema di pianificazione delle ferie che ha permesso di andare in vacanza nel periodo natalizio a tutti i dipendenti che ne avessero fatto richiesta. Manca la copertura di personale anche in aeroporti grandi come Dallas, New York, Miami, Boston e tanti altri. Molti clienti rischiano di vedersi cancellate le tratte per andare in vacanza. La compagnia però promette massimo impegno per evitare che vengano annullati voli. Sta già assumendo personale extra e sta offrendo paghe più alte del 150% ai piloti che accettano di rinunciare alle ferie di dicembre.