American Airlines bloccata per tilt

Negli Stati Uniti è paralisi dei voli della American Airlines a causa di problemi al sistema informatico. Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration. La compagnia ha comunicato che è al lavoro per risolvere la situazione che sta creando enormi disagi in molti dei principali scali Usa: come al Dallas Forth Worth, al Chicago O'Hare al Miami Airport, dove tutti i voli in partenza sono stati fermati.