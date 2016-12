America, Internet rimarrà neutrale: la Corte d'appello dà ragione a Obama

La Corte d'appello ha negato la richiesta dell'industria delle telecomunicazioni per una sospensione delle norme sulla neutralità della Rete che entreranno così in vigore, come previsto, venerdì. I provider americani di servizi internet a banda larga, inoltre, dovranno seguire le stesse regole che valgono per le "public utility". La decisione è una vittoria per il presidente Barack Obama, favorevole a una rete aperta senza privilegi previo pagamento.

Accolgono con soddisfazione la decisione della Corte d'appello anche alcuni big della Silicon Valley, quali Netflix che aveva messo in guardia la Casa Bianca, precisando che le compagnie telefoniche hanno il potere e gli incentivi economici per distorcere la Rete.



"E' una buona giornata per i consumatori e per chi innova", afferma il presidente della Federal Communication Commission, Tom Wheeler, commentando la decisione.



"Corsie preferenziali, blocchi e altri tentativi di mettersi fra i consumatori e internet sono ora cosa del passato". La National Cable & Telecoms Association, la lobby delle società di telecomunicazione, si dice però "fiduciosa del fatto che alla fine riuscirà a imporsi".



Le compagnie telefoniche negano di bloccare o rallentare il traffico in rete e ritengono che le nuove norme avranno un impatto immediato limitato, se non quello di frenare gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga.



I colossi delle telecomunicazioni si sono da subito opposti alle norme, mettendo in evidenza come la Fcc non ha l'autorità per riclassificare i servizi a banca larda.