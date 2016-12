Ameba mangia-cervello in un parco acquatico Usa: muore un teen-ager, chiude il centro divertimenti

Il ragazzino era andato proprio in questo parco per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ed è stato la sfortunata vittima della terribile ameba. "Particelle di Dna di 'Naegleria Fowleria' (questo il nome scientifico del parassita) sono state rinvenute nelle acque analizzate", hanno fatto sapere i responsabili del Whitewater Center. "Abbiamo deciso cosi in accordo con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di sospendere tutte le attività acquatiche per il momento".



L'ameba, che una volta penetrata nell'organismo tramite le cavità nasali diventa quasi sempre letale, si può trovare in acque dolci e stagnanti. Causa meningoencefalite, un'infiammazione che distrugge i tessuti cerebrali.