Amburgo, 26enne accoltella i clienti di un supermarket: un morto e 5 feriti

Amburgo, un uomo accoltella i clienti in un market: un morto 1 di 3 Ansa Ansa Amburgo, un uomo accoltella i clienti in un market: un morto 2 di 3 Ansa Ansa Amburgo, un uomo accoltella i clienti in un market: un morto 3 di 3 Ansa Ansa Amburgo, un uomo accoltella i clienti in un market: un morto leggi dopo slideshow ingrandisci

E' stata aperta un indagine per terrorismo. La polizia precisa via Twitter che sono ancora ignote le cause del gesto. L'aggressore, catturato dopo aver tentato la fuga, ha aggredito la prima vittima all'interno del supermarket, morta sul colpo. Si tratta di un cittadino tedesco di 50 anni. Poi ha colpito con il coltello altre cinque persone prima di tentare la fuga. I feriti, alcuni dei quali gravi, sono una donna di cinquant'anni e quattro uomini. Tutti sono stati ricoverati in diversi ospedali cittadini.



Il supermercato coinvolto è l'Edeka-Markt di Fuhlsbüttler Straße. Testimoni riferiscono però che l'aggressore avrebbe gridato "Allah Akbar", facendo propendere per un attacco di tipo terroristico. L'assalitore del supermercato di Amburgo, subito dopo l'accoltellamento, è stato inseguito da un gruppo di persone per strada. La scena è stata ripresa in un video, girato all'interno di un'auto. Nelle immagini si vede l'assalitore, che ha ancora in mano il coltello, mentre viene inseguito e preso letteralmente a sediate da quattro persone. Poco dopo l'aggressore è stato arrestato.