Amburgo, 70 denunce per molestie

Salgono a 70 le denunce per molestie sessuali da parte di immigrati presentate da cittadine di Amburgo, in Germania, per episodi avvenuti durante la notte di Capodanno. In 23 casi le vittime delle aggressioni hanno riferito di essere state anche derubate mentre due sono le denunce per lesioni corporali. A Colonia, la stessa notte, sono state registrate circa cento aggressioni.