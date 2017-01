Ambasciatore russo ucciso, Ankara: "Vile atto terroristico"

"Condanniamo questo vile attacco terroristico. Andrei Karlov è stato un diplomatico eccezionale che ha lavorato in un periodo difficile in Turchia e si è guadagnato la stima di tutto lo Stato per le sue capacità personali e professionali". Lo scrive in un comunicato il ministero degli Esteri turco dopo l'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara. "Non permetteremo che questo attacco oscuri l'amicizia tra Turchia e Russia", aggiunge.