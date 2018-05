Ambasciatore italiano contro Der Spiegel: dialettica pericolosa

L'ambasciatore a Berlino, Pietro Benassi, ha inviato a Der Spiegel online una nota, chiedendone la pubblicazione, con la quale stigmatizza fortemente l'articolo "Gli scrocconi di Roma" pubblicato dal settimanale tedesco. "La dialettica politica appartiene alla libertà di stampa. Ciò che lascia un retrogusto pessimo è il modo in cui questa critica è indirizzata ad un intero popolo". Benassi parla di "strada pericolosa" per la dialettica in Europa.