Amazon, bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia: "A rischio i diritti civili"

Amazon nel mirino dell'American Civil Liberties Union, l'organizzazione no profit per la difesa dei diritti. In una lettera all'amministratore delegato Jeff Bezos, l'associazione chiede che venga fermata la vendita della tecnologia per il riconoscimento facciale alla polizia perché può essere usata per violare i diritti civili. "Amazon Rekognition, già in uso in Florida e Oregon per servizi di sorveglianza, pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati", è l'accusa.