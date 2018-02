Amazon brevetta bracciale elettronico per "guidare" i dipendenti: è polemica

L'obiettivo, stando ai documenti del brevetto, ha le migliori intenzioni: facilitare il lavoro dei magazzinieri nel rintracciare le merci, ma non basta a placare gli animi. Amazon ha brevettato i braccialetti elettronici per i suoi dipendenti: dovranno essere indossati ai polsi e attraverso vibrazioni saranno in grado di guidare il lavoratore alla ricerca degli oggetti in magazzino. Ma destano preoccupazione le potenzialità di controllo che avrebbe l'azienda.

Secondo quanto scrive GeekWire, che ha visionato il prototipo, nella migliore delle ipotesi quando verrà effettuato un ordine su Amazon, i dettagli saranno trasmessi sul mini computer al polso del dipendente che dovrà scattare a prendere la merce, metterla in una scatola e passare al compito successivo. E fin qui, diciamo, tutto bene. Ma lo scenario peggiore, oggetto della polemica di queste ore, è quello che il braccialetto rappresenti un mezzo per sorvegliare i dipendenti alla stregua dei detenuti.



"Amazon – ricorda ancora GeekWire - si è già guadagnata la reputazione di una società che trasforma i dipendenti, pagati poco, in robot umani che lavorano vicino a veri robot, portando avanti compiti ripetitivi di packaging il più velocemente possibile” con l’obiettivo di centrare gli ambiziosi target di consegna fissati dalla società di Jeff Bezos. Il brevetto, depositato nel 2016, è stato riconosciuto ufficialmente questa settimana, e per il momento non è ancora stato adottato.