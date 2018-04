Amazon, attacco di Trump: "Paghi tutte le tasse"

"Amazon deve pagare i costi reali (e le tasse) ora!". Donald Trump torna ad attaccare via Twitter il colosso del commercio online, sottolineando che il servizio postale pubblico negli Usa "perderà in media 1,50 dollari per ogni pacco consegnato" per conto della società di Seattle. "E tutto questo ammonta a miliardi di dollari - aggiunge il presidente degli Stati Uniti -. La truffa al servizio postale deve finire".