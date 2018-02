Altro che pelle chiara: il primo britannico era nero e riccio ma con gli occhi azzurri

Sua caratteristicha era, oltre agli occhi azzurri e a una altezza di 1,65 centimetri, una pelle molto scura. Lo studio conferma insomma che la carnagione chiara degli europei è un fenomeno piuttosto recente, arrivato come risposta a una nuova dieta: il passaggio dalla caccia all'agricoltura avrebbe infatti richiesto un'altra fonte di vitamina D, assorbita dalla luce del sole proprio grazie a una pelle più bianca.



In un progetto congiunto del museo di Storia naturale britannico e dell'University College London, i ricercatori hanno scavato un buco di due millimetri nel cranio ed estratto polvere di osso per analizzarla. I risultati dell'esame hanno ribaltato l'immagine dell'uomo di Cheddar che era stata pubblicizzata fino a oggi, con pelle chiara e occhi scuri.



"È molto sorprendente che un inglese di 10mila anni fa avesse una combinazione di occhi molto azzurri e pelle molto scura" ha detto Chris Stringer, scienziato del museo che per dieci anni ha analizzato i resti delle persone trovate nella caverna.