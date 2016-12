Altri migranti entrano in Ungheria

Diverse centinaia di migranti stanno attraversando il confine tra Ungheria e Serbia a Rozske, dove sorge il campo di raccolta. Alcuni gruppi di profughi lasciano i binari e attraversano i campi per evitare di essere identificati. Intanto polizia ungherese sotto accusa con un filmato che li ritrae mentre lanciano cibo in un recinto dove sono ammassati i migranti. Secondo l'autrice del video, una donna austriaca, i profughi "sono trattati come animali" .