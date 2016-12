Alto Commissario Onu in Sri Lanka

L'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, è arrivato in Sri Lanka per verificare lo stato di applicazione della Risoluzione 30/1 del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla "promozione della riconciliazione, credibilità e diritti umani in Sri Lanka". All'aeroporto della capitale cingalese, riferisce il quotidiano ColomboPage, Al Hussein è stato ricevuto dal ministro degli Esteri Mangala Samaraweera.