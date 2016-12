Alte tensione Obama-Netanyahu, salta l'incontro alla Casa Bianca

Ancora una volta le prove di disgelo tra i due leader finiscono in un nulla di fatto.



Quello di riavviare il dialogo col governo israeliano è un pensiero fisso del presidente americano, che in cuor suo spera ancora di riaprire prima della fine del suo ultimo mandato uno spiraglio di pace in Medio Oriente. Quello che non è riuscito a fare in otto anni di sforzi, considerandolo un po' come un fallimento in politica estera, che stride con le storiche aperture nei confronti di Iran e Cuba.



Le versioni su come andati i fatti non collimano, segno anche questo delle tensioni mai sopite tra le due amministrazioni. La Casa Bianca, per bocca del portavoce del National Security Council, Ned Price, ha fatto sapere che l'invito di Obama a Netanyahu è partito due settimane fa, fissando la data per un incontro bilaterale il 18 marzo. "Le informazioni secondo cui non siamo stati in grado di venire incontro all'agenda del primo ministro sono false", ha spiegato il portavoce.



Diversa la versione di parte israeliana, secondo cui Netanyahu avrebbe dovuto partecipare all'assemblea dell'Aipac (la più grande associazione israelo-americana) ma l'ha cancellata vista l'impossibilità di poter incontrare Obama, che il 20 marzo partirà per la storica visita a Cuba. Secondo Haaretz la decisione di Netanyahu di cancellare la partecipazione all'Aipac è stata dettata anche dal timore del premier israeliano di dare l'impressione di un suo intervento a gamba tesa nella campagna elettorale americana. Sarebbe stato un altro schiaffo ad Obama dopo quello della visita al Congresso Usa alla vigilia della firma dell'accordo sul programma nucleare iraniano.



Molto probabilmente il reale motivo dell'incontro saltato tra Obama e "Bibi" è legato al mancato accordo sugli aiuti militari americani all'alleato israeliano. Accordo che non ci sarebbe ancora e che ha creato un elemento di ulteriore imbarazzo tra i due leader.