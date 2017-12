Alta velocità Berlino-Monaco, flop dopo un giorno dall'inaugurazione

Ogni tanto anche i tedeschi sbagliano. Dopo un solo giorno dall'inaugurazione, la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Berlino-Monaco ha già registrato i primi problemi tecnici. Il treno, con a bordo un nutrito gruppo di ospiti tra cui giornalisti, blogger e politici, si è fermato dentro un tunnel per un guasto al sistema accumulando più di due ore di ritardo e arrivando in Baviera dopo l'una di notte.

Il super treno collega Berlino alla Baviera percorrendo 623 chilometri in quasi quattro ore di viaggio, raggiungendo la velocità di 330 chilometri all'ora. Un'opera monumentale costata più di dieci miliardi di euro, composta da 22 tunnel e 29 ponti.



Durante tutta la fase di realizzazione si sono verificati alcuni incidenti di percorso che hanno aumentato il costo dell'opera di un paio di miliardi e costretto a modificare tutto l'itinerario. La nuova linea, infatti, non corre diritta da nord a sud, ma compie una deviazione verso ovest, nel mezzo di foreste e vallate, che ha provocato la rabbia di politici e ambientalisti.



"Siamo bloccati in un tunnel da qualche parte sulla linea ad alta velocita" ha scritto una giornalista della Bayerischer Rundfunk, presente sul treno. "Atmosfera rilassata sull'Intercity-Express nonostante il ritardo" ha commentato un blogger, in riferimento alla foto pubblicata dai dirigenti delle ferrovie tedesche che per scusarsi del disguido hanno offerto vin brulé ai circa centocinquanta passeggieri del treno in ritardo.