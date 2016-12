Alta tensione sul caso Regeni, Egitto: "Incostituzionali le richieste degli inquirenti italiani"

Torna a salire dunque la tensione tra i due Paesi in merito al caso del giovane studente, ucciso a Il Cairo dopo essere stato torturato. Il suo corpo fu trovato senza vita sette giorni dopo la sua scomparsa.



Il deputato: "Piena collaborazione, ma quelle richieste sono contro la Costituzione" - Il deputato ha riferito in un comunicato in merito alla "riunione della commissione parlamentare trilaterale egiziana (Esteri, Difesa e Diritti umani) con i rappresentanti del ministero dell'Interno, della Giustizia e della sicurezza nazionale", dove si "è fatto il punto sulle inchieste riguardanti l'omicidio del giovane italiano Regeni".



Al Kholi ha indicato che "i rappresentanti dei due ministeri hanno informato le tre commissioni del loro rapporto con gli investigatori italiani e della loro piena collaborazione con la parte italiana", aggiungendo che "la riunione odierna ha svelato quelle che sono le vere richieste italiane: i tabulati telefonici, l'estradizione di tre persone e l'acquisizione delle immagini di alcune telecamere a circuito chiuso". Kholi ha poi precisato che "le tre commissioni hanno confermato il rifiuto delle autorità egiziane a rispondere alle domande italiane, in quanto ciò è vietato dalla Costituzione", aggiungendo che le "commissioni hanno già steso un rapporto definitivo e dettagliato che sarà presentato al presidente del Parlamento Ali Abdel Al".



Italia smentisce richiesta di estradizioni - Da Roma, però, arriva la smentita: "L'Italia non ha mai chiesto all'Egitto l'estradizione di alcuno". Non solo, precisa una fonte investigativa, ma l'Egitto, diversamente da quanto riferisce il deputato, "ha già fornito una parte rilevante dei tabulati telefonici" richiesti dall'autorità giudiziaria di Roma.