Alpinisti morti sulle Alpi svizzere, anche italiano tra le vittime

C'è anche un italiano, il 59enne Mario Castiglioni, tra gli alpinisti morti sulle Alpi svizzere dopo aver dormito all'addiaccio non essendo riusciti a raggiungere la loro meta a causa del maltempo. Castiglioni, nato a Como, da qualche anno si era trasferito in Svizzera, in Canton Ticino, con la moglie di origine bulgara e con lei aveva aperto un'agenzia che organizzava escursioni in montagna. Proprio lui era la guida di uno dei gruppi coinvolti.