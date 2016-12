Alpinista muore sulle Alpi svizzere

Un alpinista lombardo 64enne è morto domenica pomeriggio sulle Alpi svizzere, scivolando sulla neve e precipitando per 150 metri in un canalone. La tragedia si è compiuta sulla Punta di Terrarossa, a quota 3.249 metri, al confine con la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un secondo alpinista, che faceva parte dello stesso gruppo di 19 italiani, è caduto per diversi metri ed è rimasto ferito.