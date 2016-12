Alluvioni in Sri Lanka, paura per 200 famiglie disperse

Si temono centinaia di vittime per gli smottamenti avvenuti in tre località dello Sri Lanka, in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni. Almeno 200 famiglie risultato disperse. E' salito a 36, intanto, il numero delle vittime del maltempo. I villaggi colpiti sono a circa 72 chilometri dalla capitale Colombo. I meteorologi prevedono nuove perturbazioni in arrivo sul Paese.