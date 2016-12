Alluvione nello Utah, strage di bambini Sedici le vittime, tre persone disperse

La zona del disastro è quella al confine con l'Arizona, dove un muro d'acqua ha travolto due auto con a bordo complessivamente 13 bambini (il più piccolo aveva solo 4 anni) e tre donne di ritorno da una gita in un parco.



Ad essere colpiti dall'improvvisa alluvione della zona sono stati soprattutto i membri di una setta che vive nell'area disastrata: si tratta della congregazione fondata dal poligamo Warren Jeffs, ex presidente della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e condannato nel 2011 a vent'anni di prigione per abusi sessuali su minori.



Secondo le autorità, sembra che i messaggi di allerta meteo siano stati ignorati dai residenti: i membri della setta di Jeffs infatti difficilmente guardano la televisione o usano internet. E nonostante l'area tra l'Arizona e lo Utah non sia nuova ad alluvioni, gli esperti spiegano come quest'ultima sia stata realmente eccezionale. "E' più di quanto eravamo abituati" ha commentato Kevin Barlow, capo dei vigili del fuoco di Hildale.