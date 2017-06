Allerta terrorismo, Lourdes si blinda: telecamere intelligenti ad ogni varco

Dopo i recenti attacchi terroristici, anche Lourdes innalza le misure di sicurezze per garantire sicurezza ai pellegrini che visitano il santuario. Nel dettaglio, le autorità francesi hanno nascosto ad ogni ingresso telecamere intelligenti in grado di scannerizzare la morfologia del viso e di rilevare in tempo reale, tra tutti coloro che entrano o escono, ricercati, potenziali terroristi e presenze sospette.