Allerta terrorismo, esplosioni e spari a Bruxelles: presunto attentatore colpito

Un'esplosione e colpi d'arma da fuoco sono stati uditi nei pressi della stazione centrale di Bruxelles , non lontano dalla Grand-Place . Lo riferisce La Libre aggiungendo che un sospetto è stato colpito: aveva con sé uno zaino e una cintura esplosiva che ha fatto detonare quando i militari si sono accorti della sua presenza. La polizia, che aveva immediatamente evacuato la stazione, ha riferito che la situazione è tornata sotto controllo.

Le linee della metropolitana 1 e 5 sono state chiuse temporaneamente. L'esplosione ha provocato panico e scene di terrore nella stazione. Il traffico ferroviario è stato interrotto, ha riferito il portavoce di Infrabel, la rete nazionale ferroviaria. "Il primo ministro Charles Michel e il ministro degli Interni, Jan Jambon seguono la situazione dal centro di crisi", ha detto il portavoce governativo.



L'Organo nazionale di coordinamento per l'analisi della minaccia terroristica (Ocam) ha deciso di mantenere il livello di allerta terroristica a 3 su una scala di 4, che significa che il rischio di attentati è "verosimile" ma "non imminente". Lo scrive su Twitter il Centro di crisi del Belgio. "Il livello passerà a 4 se le informazioni dovessero indicare la possibilità di un altro atto imminente - si legge -. Ma sulla base dell'analisi, non è così".