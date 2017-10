Allerta Messico per tempesta tropicale Lidia, scattano evacuazioni

Le coste del sud della penisola di Baja California, in Messico, e di otto Stati del Paese sono in allerta a causa della tempesta tropicale Lidia. Lo sottolineano i media locali, precisando che in alcune zone sono scattate le evacuazioni. Le forti piogge delle ultime ore hanno bloccato per cinque ore l'aeroporto di Città del Messico, dove i quartieri periferici hanno subito forti inondazioni.