Allerta in Gb per passaggio Jonas

Dopo aver colpito la costa orientale americana, Jonas si avvia verso l'Atlantico mentre cresce l'allerta alluvioni in Gran Bretagna. L'evoluzione della tempesta porterà piogge e il rischio di allagamenti in una zona già messa in ginocchio a dicembre. Per questo motivo il segretario all'Ambiente del Parlamento inglese, Elizabeth Truss, ha programmato un vertice di emergenza per coordinare l'allerta in zone come Galles, Scozia, Cumbria.