Allerta della polizia belga: jihadisti in arrivo dalla Siria per colpire la Francia

Secondo la Derniere Heiure, i militanti sarebbero armati e divisi in due unità, una per colpire in Belgio e una in Francia. I potenziali obiettivi in territorio belga sarebbero centri commerciali, ristoranti fast-food e stazioni di polizia. Il quotidiano non menziona particolari obiettivi in Francia, Paese che sta ospitando gli Europei di calcio con 51 partite 10 stadi in tutto il Paese per cui sono attesi oltre 2,5 milioni di tifosi.



Un portavoce del centro di crisi belga, Ocam, fa fatto sapere che, nonostante l'ultimo allarme, non vi sono indicazioni di una minaccia imminente tale da imporre l'innalzamento al livello massimo di allerta. "Siamo ancora a livello tre, il che vuol dire una minaccia che è grave. E siamo a questo livello dal novembre", ha riferito la fonte. "Tuttavia, la sicurezza è già stata rinforzata in tutti questi obiettivi. Per ora, non vi è stato un cambiamento".